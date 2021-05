Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anunta miercuri ca va produce o versiune moderna a romanului lui Lev Tolstoi "Anna Karenina", care va fi totodata si primul sau serial original rusesc, relateaza EFE. Rolul principal va fi interpretat de actrita si model Svetlana Jodchenkova, a anuntat intr-un comunicat Netflix, care nu a…

- „Anna K”, o reinterpretare contemporana a romanului „Anna Karenina”, scris de Lev Tolstoi, este prima productie ruseasca anuntata de Netflix, conform news.ro Svetlana Khodchenkova, cunoscuta din „Tinker Tailor Soldier Spy”, o va interpreta pe Anna Karenina in serialul ce urmeaza sa fie filmat…

- Daca te intrebai ”ce mai iese nou la capitolul seriale in perioada urmatoare”, cei de la Netflix anunța un nou serial care o sa apara pe 4 iunie. „Sweet Tooth” se numește și e adaptat dupa benzi desenate. Vorbim despre seria de reviste de benzi desenate de la DC semnata de Jeff Lemire. ”Sweet Tooth:...…

- Organizatorii festivalului Untold se pregatesc sa lanseze primul NFT. Astfel, fanii festivalului, si nu numai, vor avea sansa sa devina proprietarii unor momente memorabile sau a unei colectii de NFT-uri unice, care vor fi scoase la vanzare pe cea mai mare piata de bunuri digitale din lume. Potrivit…

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

- Ștefan Radu a egalat recordul de prezențe in tricoul lui Lazio Roma, 401 meciuri. La urmatoarea partida oficiala, el va deveni fotbalistul cu cele mai multe meciuri din istorie pentru gruparea din Serie A. Sunt 13 ani de cand Ștefan Radu joaca pentru Lazio și spune ca nu se aștepta la asta, atunci cand…

- Ionuț Bodonea a facut o serie de interviuri cu actorii din noul serial Netflix, „Tribes of Europa„. Emilio Sakraya, Kiano in serial, a vorbit și despre Romania, in interviul acordat in exclusitate pentru Virgin Radio Romania. Intrebat de primul lucru care ii vine in minte atunci cand aude „Romania”,…