Netflix a publicat primul raport detaliat privind performanţa conţinutului Engagement Report, cum il numeste compania americana, realizeaza o ierarhie a continutului disponibil pe Netflix, in functie de timpul alocat de abonati pentru vizionare. Primul raport de acest gen contine toate titlurile care au numarat peste 50.000 de ore de vizionare in primele sase luni ale acestui an si este un simplu tabel, care mai include data lansarii si disponibilitatea. In fruntea primului astfel de raport emis de Netflix se afla The Night Agent: Season 1, care, cu 812.100.000 de ore, se afla la mare distanta de celelalte creatii. Acesta este urmat de Ginny & Georgia (665.100.000 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

