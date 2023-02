Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Arnold Schwarzenegger, 75 de ani, va juca pentru prima data intr-un serial TV, care va fi lansat pe platforma de streaming Netflix in data de 25 mai, anunța revista americana Variety, citata de Agerpres. Serialul in care va juca celebrul actor se numește „Fubar”, este compus din opt…

- Un agent CIA aflat la un pas de pensionare descopera un secret de familie. Forțat sa se intoarca pe teren pentru un ultim job, seria abordeaza dinamica universala a familiei, pe fundalul unei urmariri globale cu spioni, acțiune și umor. Creator / Showrunner / Producator Executiv: Nick Santora Producatori…

- Gary Williams a fost majordom pentru regi, celebritați de la Hollywood, personalitați publice și miliardari. Intrebarea care i se pune mereu este „Mai sunt majordomi in ziua de azi?”. Acum are propria școala de majordomi la Londra. Gary Williams a dezvaluit pentru Insider ce inseamna sa fii martor la…

- Romanii sunt acum fascinați de un serial de pe Netflix care este pe prima poziție dupa ce a fost urmarit de milioane de oameni. In proiect este vorba despre o fetița care dispare in timpul unei parade. Parinții ei sunt disperați sa o gaseasca, iar in ajutor le sare o jurnalista care incearca sa descopere…

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia.…

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia.…

- Personajele din „Taximetriști”, comedia despre viața de noapte din București vazuta de doi taximetriști, Liviu (Rolando Matsangos) și Lica (Alexandru Ion), ce iau parte la o serie de evenimente pline de umor și rasturnari de situație, apar intr-un videoclip lansat de rapperul Spike pentru o piesa cu…

- Daca televizoare deghizate in tablouri celebre am mai vazut, ei bine LG duce lucrurile mai departe, cu un aparat de aer conditionat, care devine opera de arta. Se numeste LG ARTCOOL Gallery Air-conditioner si integreaza un display de 27 inch. Suntem in perioada in care au inceput teaserele pentru CES…