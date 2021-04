Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a incheiat un acord pentru dreptul exclusiv de streaming al filmelor lansate de Sony Pictures, inclusiv al filmelor Spider-Man, dupa aparitia lor in cinematografe si in sistemele de divertisment la domiciliu, incepand de anul viitor, transmite CNBC, relateaza News.ro. Acordul, anuntat…

- Asa cum ne-am obisnuit, sezonul de primavara vine cu noi tendinte din care ne putem inspira pentru a crea tinute originale, numai bune de stat in varful patului si dat play la inca un episod din serialul preferat. „Adevarul“ va prezinta recomandarile lunii aprilie in materie de filme, seriale si documentare,…

- NOU PE NETFLIX Așa cum ne-am obișnuit, sezonul de primavara vine cu noi tendințe din care ne putem inspira pentru a crea ținute originale, numai bune de stat in varful patului și dat play la inca...

- Filmarile la cel de-al doilea sezon al serialului de succes "Bridgerton", produs de Netflix, au inceput la Londra, au dezvaluit pe retelele de socializare doua staruri, Luke Newton (Colin Bridgerton) si Luke Thompson (Benedict Bridgerton). "Baietii s-au intors in oras", a scris pe Instagram…

- In Moldova, prima etapa de vaccinare contra COVID-19 trebuia sa inceapa la finele lunii ianuarie, insa vaccinul inca nu a ajuns in țara. Autoritațile așteapta ca preparatul sa fie livrat in cel mai scurt timp, insa o buna parte din cetațeni nu intenționeaza sa se vaccineze. Iar cei care intenționeaza,…

- Prefectura București a anunțat marți ca in decizia Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgența din 22 ianuarie a aparut dintr-o eroare ca restaurantele pot fi deschise intre orele 6.00 și 21.00, deși intervalul prevazut de HG este 6.00-23.00. „Instituția Prefectului – Municipiul București…

- Justitia americana a respins cererea fostului presedinte al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Juan Angel Napout, de a-si ispasi pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru coruptie intr-o inchisoare din tara sa, a anuntat, miercuri, ministrul de Justitie din Paraguay, citata de AFP. Cecilia…

- Un medic de familie a spus ca renunta la pacientii care nu se vaccineaza impotriva COVID, dupa ce s-a confruntat cu refuz din partea unor bolnavi cronici inscrisi pe lista sa. Medicul, care lucreaza intr-un cabinet de la tara, a spus ca a dovedit ca are incredere deplina in acest vaccin.