Netanyahu scoate sabia la Erdogan, după atacul 'sultanului': El a bombardat sate din interiorul granițelor Turciei Netanyahu scoate sabia la Erdogan, dup[ atacul sultanului: El a bombardat sate din interiorul granițelor Turciei israelian Benjamin Netanyahu ii raspunde in termeni duri președintelui turc Erdogan, dupa ce acesta a declarat miercuri ca Israelul este un „stat terorist” care comite crime de razboi și incalca dreptul internațional in Gaza/ „Ii respingem prelegerile. El a bombardat sate din interiorul granițelor Turciei”, a spus Netanyahu, potrivit Canal 13. Acest lucru vine dupa ce Erdogan a tras Israelul la raspundere pentru razboiul din Gaza de mai multe ori: „Netanyahu nu mai este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

