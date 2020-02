Netanyahu, o nouă lovitură: Israel normalizează relaţiile cu Sudanul Dupa Ciad, si Sudanul normalizeaza relațiile cu Israelul, iar Benjamin Netanyahu obtine un alt succes în "campania sa africana". O lovitura noua dupa acordul secolului semnat la Washington cu Donald Trump, care ar putea duce, de asemenea, la un acord pentru repatrierea a zeci de mii de imigranți ilegali, un nou imbold pentru campania electorala a primului ministru. Data de 2 martie se apropie, iar politica externa se confirma a fi asul din mâneca "Regelui Bibi", potrivit La Stampa, citat de Rador.



