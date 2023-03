Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu, a decis in aceasta seara sa il demita pe ministrul Apararii, Yoav Gallant - se spune intr-un scurt comunicat al Biroului premierului postat pe contul de Twitter.Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, ceruse sambata seara, o pauza de o luna in…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.In fiecare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat joi seara sa "puna capat divizarii din randul poporului", dupa aproape trei luni de manifestatii masive impotriva proiectului de lege privind reforma justitiei, examinat in prezent in parlament, relateaza AFP, citat de news.ro.Premierul israelian…

- Un grup de israelieni care se descriu drept rezervisti in unitatile militare si de informatii de elita a anuntat ca acestia nu se vor prezenta pentru unele sarcini de duminica, intensificand protestele fata de reforma judiciara planificata a guvernului de dreapta, transmite Reuters. Membrii coalitiei…

- Bugetul de aparare al Germaniei va trebui sa creasca "in anii urmatori", a declarat ministrul de Finante Christian Lindner, intr-un interviu acordat publicației Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Eli Cohen, Ministrul de Externe din Israel, a venit, joi, pentru prima data de la startul invaziei ruse, in vizita la Kiev. Vizita ar putea complica razboiul avand in vedere ca Israelul se coordoneaza cu Rusia in ceea ce priveste loviturile asupra unor presupuse tinte iraniene din Siria si nu a promis…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost primit marti la Amman de regele Abdullah al Iordaniei, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca militarii ruși ar fi ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. Soigu a afirmat ca atacul de la Kramatorsk a fost…