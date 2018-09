Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis marti ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat in noaptea de luni spre marti de catre antiaeriana siriana in cursul unui raid israelian, informeaza AFP.



In cursul unei convorbiri telefonice, Netanyahu i-a spus presedintelui rus Vladimir Putin ca Israelul este "hotarat sa opreasca inradacinarea armatei iraniene in Siria, precum si incercarile Iranului de a transfera (miscarii libaneze) Hezbollah arme destinate sa fie utilizate…