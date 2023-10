Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi spus duminica președintelui american Joe Biden ca Israelul nu are alta opțiune decat sa intreprinda o operațiune terestra in Gaza ca raspuns la atacul Hamas, noteaza Axios.com.„Trebuie sa intram”, i-a spus Netanyahu lui Biden, a relatat Axios, citand…

- Intr-o intervenție prin teleconferința la Adunarea Parlamentara a NATO de la Copenhaga, luni, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut comparație intre atrocitatile comise de teroristii Hamas in Israel și cele ale fortelor ruse in suburbiile Kievului anul trecut.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizeaza populația sa paraseasca Gaza deoarece Israelul va transforma parți din ea „in ruine”, anunța Mediafax.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a trimis mesajul prin intermediul aplicației X. El a reluat și remarcile anterioare privind razbunarea impotriva…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…