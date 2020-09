Acordul Israelului cu Bahreinul de normalizare a relatiilor anunta o ''noua era de pace", a declarat vineri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a fost primul care a anuntat acordul, relateaza Reuters. "Cetateni ai Israelului, sunt foarte emotionat sa va informez ca in aceasta seara am ajuns la un acord de pace cu o alta tara araba, Bahreinul. Acest acord se adauga la pacea istorica cu Emiratele Arabe Unite", a declarat Netanyahu intr-un mesaj video in ebraica. "Timp de multi ani lungi am investit in pace, iar acum pacea va investi in noi;…