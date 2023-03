Nervos că a pierdut la păcănele, un ploieştean a distrus aparatele de joc şi a mai şi ameninţat-o pe angajată V.S. Un ploieștean in varsta de 33 de ani este cercetat de polițiști dupa ce a distrus un aparat de pacanele din incinta unei societați de profil din municipiu. Pe 4 martie, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre o angajata a unei societați comerciale ca un client ar fi distrus un aparat de joc din incinta unitații. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat și ulterior depistat persoana banuita de savarșirea faptei ca fiind un barbat in varsta de 33 de ani din municipiul Ploiești. Din cercetari a reieșit faptul ca barbatul in cauza, pe motiv… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Prahova, la data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 16.15, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Drajna, au fost sesizați de catre o femeie, in calitate de profesor al unei unitați școlare din comuna Cerașu, despre faptul ca un alt profesor din cadrul școlii ar fi fost agresat…

- La sfarsitul saptamanii, politistii prahoveni au prins mai multi indivizi banuiti de comiterea unor furturi, pe numele acestora fiind deschise dosare penale. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova, „lucratori din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au reținut o persoana banuita de…

- In urma unei razii de amploare derulate de catre lucratori din cadrul Secției nr.1 de poliție Ploiești in municipiu, avand ca obiect combaterea contraventiilor si a infractiunilor de natura economica, au fost legitimate zeci de persoane și au fost verificați mai multi agenti economici. In cadrul acțiunii…

- Ieri, 12 ianuarie, la ora 18.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul ca fiul acesteia a agresat-o fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe fiul acesteia, un tanar de 19 ani. In urma verificarilor…

- Un barbat in varsta de 59 de ani a fost reținut de polițiștii ploieșteni, suspectat fiind de savarșirea infracțiunilor de furt calificat și distrugere. Luni, 9 ianuarie, in jurul orei 10.30, polițiștii Secției nr.3 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre o femeie ca i-ar fi fost sustrasa bicicleta…

- Politistii din Ploiesti au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat faptul ca persoane necunoscute i-ar fi furat 40 de grame de aur din casa, potrivit news.ro.Conform datelor comunicate, sambata, de IJP Prahova, politistii Sectiei nr. 3 Ploiesti au fost sesizati de catre un barbat din municipiu…

- Duminica seara, 25 decembrie, la ora 23.21, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda au fost sesizați de catre un minor de 16 ani din Rozavlea, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca a fost amenințat de catre concubinul mamei sale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelantul…

- Un tanar in varsta de 20 de ani care a intrat cu autoturismul intr-un stalp, in noaptea de duminica spre luni, pe o strada din Ploiești, s-a prezentat singur la spital in urma accidentului, deși inițial a refuzat sa fie transportat la o unitate medicala de catre echipajele de intervenție sosite la fața…