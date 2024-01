Nervi la Cluj. ”Tovarășul Emil Boc să aducă mai multă justiție în această privință” Cozi interminabile la Cluj-Napoca pentru a prinde un loc de parcare. S-a stat la coada de la ora 3 dimineața. Unul dintre cei care a stat la cozi a transmis un mesaj in care il acuza pe pe primarul Emil Boc ca readuce in actualitate vremurile comuniste. Mesajul cetațeanului a fost preluat de site-ul local știridecluj.ro . ”In dimineața friguroasa a zilei de 3 ianuarie 2024, cartierele Clujului au fost martorele unui spectacol bizar, in care oamenii s-au strans la coada inca de la ora 3 pentru a obține un simplu loc de parcare. Un fenomen ce te trimite cu gandul la vremurile trecute, cand parinții… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

