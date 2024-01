Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari majore pentru șoferii din Romania: rovinieta de șapte zile care le permite șoferilor circulația pe drumurile publice dispare. Conform unui proiect de ordonanța de urgența emis de Guvern, se elimina rovinieta de șapte zile și se adauga posibilitatea cumpararii unei roviniete valabila o zi. …

- Eazy Asigurari, societate controlata de patronul Superbet, Sacha Dragic, și soția acestuia, se pregatește sa revoluționeze piața RCA din Romania, debutand cu o formula unica și inovatoare in țara. Compania, care a obținut licența de funcționare in septembrie 2023, urmeaza sa-și faca intrarea pe piața…

- Viteza medie cu care un tren de calatori circula la ora actuala in Romania este de 44 km/h. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean a declarat astazi ca situația nu va mai continua multa vreme așa. Trenurile din Romania vor trebui sa circule cu 160 km/h fiindca este o obligație pan-europeana.…

- Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca…

- Romanca Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, proprietarul companiei cu același nume, a vorbit despre angajații Ferarri și a marturisit cat primesc aceștia prima de Craciun. „Compania asta pentru mine e cea mai mare onoare care mi-a fost data. Cand intru in companie se simte ca fiecare persoana care…

- La Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și primarul orașului de pe Bega, Dominic Fritz, se cearta la cuțite pe un sens giratoriu. De pierdut au timișorenii și calatorii CFR care au nevoie de reabilitarea caii ferate Caransebeș-Arad. Lucrarile de modernizare cu fonduri europene din…

- Rebeli houthi au capturat in Marea Rosie o nava cu legaturi cu o companie israeliana. Printre membrii echipajului navei sunt și romani. Rebelii houthi au afirmat ca au capturat o nava in zona respectiva, dar au descris-o ca fiind israeliana. „Tratam echipajul navei in conformitate cu principiile si…

- Dan Air face luni inca o cursa pentru a aduce acasa romani care fug din calea razboiului din Israel.„Dan Air este astfel singura companie din Romania care mai opereaza zboruri in Tel Aviv, dupa ce compania Tarom a suspendat cursele catre aceasta destinație. Avionul va decola spre Tel Aviv, de la Brașov,…