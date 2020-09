Nereguli în prelucrarea datelor de la alegeri, susțin programatorii Code4Romania Autoritatea Electorala Permanenta este instituția care asigura organizarea și transparența alegerilor, iar STS joaca rolul de IT-ist. Cu ocazia alegerilor locale, cand s-au inregistrat mari surprize și mulți dintre vechii politicieni au pierdut in fața unor necunoscuți, fluxul de informații n-a mai fost unul firesc, susține organizația Code for Romania, scrie Libertatea. Programatorii de la […] The post Nereguli in prelucrarea datelor de la alegeri, susțin programatorii Code4Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

