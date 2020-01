PSD a cumparat „pachete turistice” in 2018, pentru care partidul a platit, din banii publici primiți ca subvenție de la stat, 878.249 de lei. La cursul mediu din anul respectiv, era vorba de circa 190.000 de euro. In Raportul Curții de Conturi și AEP se precizeaza ca „PSD nu a transmis, in toate cazurile, documente din care sa rezulte informații suficiente pentru a analiza corelativ sumele datorate rezultate din documentele emise de prestator și cele achitate de beneficiar”.

PSD a prezentat doar facturi de plata, fara sa precizeze cine s-a deplasat, unde, pentru cate zile și in ce scop…