- Se contureaza o situatie dramatica la caminul de batrani ”Sf.Ilie” din Galati pe masura ce apar rezultatele testelor efectuate celor 140 de varstnici si 42 de persoane care ii ingrijeau.

- Caminul privat de batrani, devenit focar de COVID-19, a fost preluat in grija statului. „Decizia de a trece caminul in administrarea Direcției Sociale de Protecție a Copilului a fost luata cu toti factorii de decizie din județ. Impreuna am adresat o solicitare comandatului acțiunii, domnului Arafat,…

- Centrul pentru ingrijire persoane varstnice ”Sfantul Ilie” din Galati va fi preluat de Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului din subordinea Consiliului Judetean Galati. In acest centru, 2 batrani au murit, iar alti 32 de varstnici si angajati au fost confirmati cu coronavirus,…

- Un numar de 80 de angajati ai Serviciilor Publice de Ambulanta sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, anunta Federatia Nationala Sindicala "Ambulanta" din Romania. Federatia Nationala Sindicala "Ambulanta" din Romania precizeaza ca 269 din personalul serviciilor de Ambulanta se afla in izolare, iar 80…

- Sapte batrani din azilul privat de la Galati in care au murit deja doua persoane ar fi fost confirmati cu infectie cu coronavirus iar alti doi ar prezenta simptome de boala. Centrul de ingrijire persoane varstnice din Galati este deja in carantina

- La Galati, un camin privat pentru varstnici, unde se afla peste 150 de persoane, risca sa se transforme intr-un focar, dupa ce doi batrani au murit, iar cel puțin 7 pensionari au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.

- Persoane confirmate pozitiv cu COVID – 19 la Spitalele militare din Focșani și Galați Vineri, 27 martie, la Spitalul Militar de Urgența „Dr. Aristide Serfioti” Galați au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, cinci persoane din randul personalului medical, in urma testarii unui numar de noua persoane…

- Doi suceveni confirmați pozitiv cu COVID-19 au murit, ieri, in decurs de cateva ore, la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava.Prima a fost o femeie in varsta de 72 de ani, internata in spital in data de 21 martie, cu afecțiuni asociate cronice - diabet, boli ...