Stiri pe aceeasi tema

- La o pensiune din Ranca, una dintre cele mai cautate stațiuni pentru schi in acest sezon, comisarii au gasit alimente depozitate chiar in toaleta.In plus, un mare hotel din Targu Jiu iși punea in pericol clienții din cauza apei din piscina care era infestata cu Ecoli, susține seful ANPC, Horia Constantinescu. Acesta…

- Nereguli grave au fost descoperite de catre comisarii de la Protecția Consumatorilor in doua unitați de cazare din Gorj. La o pensiune din Ranca, una dintre cele mai cautate stațiuni pentru schi in acest sezon, comisarii au gasit alimente depozitate chiar in toaleta.

- Mini Club Dumbo Kids a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe produse expirate și mizerie. Inspectorii ANPC au mers in control la Asociatia Elmali /Mini Club Dumbo Kids (after school), din Sectorul 2 al Capitalei, in urma unei sesizari…

- Un numar de șase unitați de cazare și alimentație publica din Ranca au fost inchise de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor. Verificarile au vizat calitatea serviciilor oferite turiștilor și condițiile de igiena. In urma deficiențelor constatate, in cazul a șase pensiuni, hoteluri și…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Capitala (CPCMB) a sanctionat contraventional Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti cu 10.000 de lei, in urma controalelor derulate pornind de la reclamatiile unei asociatii de proprietari din sectorul 3, relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Deși vanzarea și servirea de mancarea expirata este, din pacate, o practica des intalnita in unitațile de alimentație publica din Romania, un restaurant a ținut sa intre in istoria amenzilor ANPC. Avea in frigidere alimente expirate de nu mai puțin de 3 ani. Restaurantul Moessia din Vadu a fost inchis…

- In urma unei sesizari, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au mers in control joi, 17 noiembrie 2022, la restaurantul Delfinul din Constanța. La fața locului s-au descoperit gandaci și utilizare de ustensile neprofesionale.

- FOTO: Mai multe magazine și cantine din Alba verificate și amendate de inspectorii OPC. Ce nereguli au fost descoperite Inspectorii de la protecția consumatorului Alba au efectuat in saptamana ce a trecut mai multe controale la diverse societați comerciale, care fie comercializeaza produse alimentare,…