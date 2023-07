Manastirea, dedicata Sfintei Treimi și Sfantului Dimitrie Izvoratorul de Mir, se gasește in județul Buzau, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de orașul Buzau. In jurul sfarșitului secolului al XVI-lea, așezarea monahala de la Ratești, fondata de boierul Dragomir și soția sa, era doar un modest schit al calugarilor, cu o mica biserica de lemn dedicata Sfintei Treimi. Pana in anul 1868, aceasta era menționata doar ca „schit” in documente. In 1752, se pare ca locașul de la Ratești a fost abandonat, fie din cauza problemelor vremii, fie din lipsa calugarilor. In 1760, schitul a fost reinființat…