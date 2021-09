Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata celui mai mare parinte spiritual al Romaniei s-a retras intr-un centru pentru varstnici din Bihor.Adapostul a devenit, in scurt timp, loc de pelerinaj pentru sute de credincioși, care cred ca femeia a supreviețuit in mod miraculos.Batrana, care se trage din neamul celui mai mare duhovnic al…

- Cum arata nepoata lui Arsenie Boca, cel considerat Parintele Ardealului. Deși are o varsta extrem de inaintata, Zoe Daian, caci așa o cheama s-a refugiat intr-un azil de batrani din Bihor și a invins coronavirusul la 90 de ani. Nepoata lui Arsenie Boca, greu incercata de bolile batraneții Zoe Daian…

- 14 persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Tanarul ocupa functia de manager general, dar i-a spus tatalui sau ca nu crede ca vaccinul a fost suficient testat astfel incat sa-si inoculeze serul anti-Covid. A fost momentul in care tatal si-a dat seama ca nu mai are altceva de facut decat sa-si concedieze propriul fiu, potrivit publicației Metro…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti noapte, in cadrul celei de 76-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, ca pandemia de COVID-19 ne-a schimbat fundamental modul de viata, dar ne-a oferit si oportunitati de a ne adapta si de a face lucrurile mai bine. Presedintele face apel la solutii comune,…

- Petrica Cercel s-a stins din viața pe 16 septembrie 2021, dupa o perioada lunga in care a fost internat l-a spital. Artistul a murit in urma complicațiilor provocate de boala Covid-19. Deși ultimele lui clipe de viața au fost dureroase, fanii lui și-l vor aminti intotdeauna pe barbatul cu zambetul pe…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Soldan a declarat ca premierul PNL Florin Citu este prea orbit de putere pentru a vedea lupta pe viata din spitalele care se confrunta cu un numar foarte mare de pacienti Covid. „PNL și USR sunt in campanie interna, Iohannis e ocupat sa refaca ...

- De luna viitoare, firmele care s-au confruntat cu greutați financiare in timpul crizei Covid vor putea sa ceara de la stat ajutoare financiare, in cadrul Masurii 1. Este vorba despre microgranturile de 2.000 de euro acordate in baza OUG nr. 130/2020, promise de Ministerul Economiei inca de anul trecut,…