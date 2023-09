Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale pe numele a 11 nelapezi și egipteni, in județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei. Cu toții au intrat legal in Romania, in baza unor vize de munca.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Cruceni, Lunga și Jimbolia (judetul Timiș), au depistat in total 14 cetateni din Nepal și Pakistan, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, in ultimele 24 de ore. In data de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia – judetul Timiș au depistat șapte cetateni din Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 15:00, politistii…

- Peste 50 de migranti au fost prinsi de politistii de frontiera aradeni, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, fie ascunsi in autovehicule, fie mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, intr-un TIR condus de un turc, care…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru opt nepalezi veniți sa munceasca legal in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei. Polițiștii au deschis dosare penale.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Jimbolia și Lunga (judetul Timiș) au depistat opt cetateni din Nepal, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 13 august 2023, ora 20:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul a patru cetațeni din Bengal, in Timiș. Oamenii legii fac verificari dupa ce i-au prins pe aceștia ca incearca sa treaca ilegal granița in Serbia. De asemenea, cercetat penal este și un cetațean roman care ii transporta cu mașina pe migranți.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat 10 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 6 iulie 2023, la diferite interval de timp, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…