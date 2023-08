Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele a cinci migranți, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria. Cu toții au intrat legal in țara noastra și au chiar vize de munca.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat 10 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 6 iulie 2023, la diferite interval de timp, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru patru bengalezi și un afgan, in județul Timiș. Ei au fost saltați de polițiștii de frontiera chiar in timp ce se pregateau sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria. Oamenii legii au deschis un dosar penal.

- Politistii de frontiera de la Lunga au prins in ultimele 24 de ore zece cetateni din Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Toți cei prinsi aveau vize pentru angajare, fiind intrați legal pe teritoriul Romaniei. Mai intai luni, in jurul ore 23, un echipaj din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat zece cetateni din Nepal, Bangladesh și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal... The post Zece cetațeni din Nepal, Bangladesh și Pakistan, prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac in timp ce incercau sa…

- Calatorie intrerupta aproape de destinație pentru trei turci care au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera intr-o mașina, in timp ce se indreptau spre Timișoara. Șoferul, un cetațean roman, este cercetat penal pentru trafic de migranți.

- Duminica, 15 mai, la ora 21.20, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte au depistat, in apropierea frontierei de stat pe direcția localitații Repedea, 3 cetațeni ucraineni, barbați, dupa ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. Și azi, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Cruceni și Jimbolia, judetul Timiș, au depistat doua grupuri formate șapte, respectiv șase cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile pe teritoriul, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 13…