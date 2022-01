Stiri pe aceeasi tema

- Peste trei miliarde de oameni din intreaga lume nu au primit inca nicio doza de vaccin anti-COVID. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca adancirea decalajului mondial in privința vaccinarii ar putea pregati terenul pentru apariția unei alte variante periculoase a SARS-CoV-2, relateaza New…

- Cercetatorii chinezi din Wuhan au descoperit un nou tip de coronavirus. Este vorba despre NeoCoV și a fost detectat la liliecii din Africa de Sud. Oamenii de știința cred ca acesta reprezinta un potențial risc pentru oameni.

- O agentie care beneficiaza de sprijinul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a incheiat un acord cu aproape 30 de producatori de medicamente generice pentru a fabrica versiuni ieftine ale pastilei anti-COVID-19 dezvoltata de grupul farmaceutic Merck, Molnupiravir, pentru tarile sarace, largind astfel…

- ''Cu toate acestea, pana acum semnalele sunt relativ incurajatoare in ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave de boala. In mod clar, devine varianta dominanta in Africa de Sud”, a declarat Anthony Fauci, la CNN.Acesta a mai declarat ca doza a treia va fi esențiala pentru a gestiona aceasta situație,…

- Foarte multe date despre noua varianta Omicron raman inca neclare, inclusiv daca este mai transmisibila decat celelalte mutații descoperite pana acum sau in ce masura afecteaza eficiența vaccinului anti-COVID. Cu toate acestea, Organizația Mondiala a Sanatații a transmis vineri, in incercarea de a liniști…

- Varianta Omicron creste riscul de reinfectare la persoanele trecute prin boala. Date preliminare ale OMS Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa…

