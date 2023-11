Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara merge perfect in Alpe Adria Cup, competitie euroregionala in care e lider in grupa B. „Leii” au trecut ieri seara acasa si de cehii de la i BC Geosan Kolin, scor 90-84. Daca in campionat alb-violetii au inregistrat esecuri in ultima vreme, in duelurile „internationale” banatenii au numai…

- Opereta in trei acte „Grust Mein Banat” a compozitorului german Emmerich Bartzer, nascut la Lovrin, va avea premiera absoluta in 28 octombrie, de la ora 19,00, pe scena operei timișorene, in aranjamentul orchestral al dirijorului timișorean Andreas Schein, cu Filip Sebeșan maestru de cor. Regia și adaptarea…

- Maria Louizou este artista care, prin instalația sculpturala „Șase respirații pe minut”, ce urmeaza a fi vernisata vineri, 20 octombrie, ora 19,00, la parterul Cazarmei U, propune vizitatorilor o descifrare inedita a sculpturii, prin raportul fragil creionat intre monumentalitatea obiectului de sculptura…

- Astazi, la Ministerul Dezvoltarii, a avut loc o ședința in care au fost stabilite criteriile tehnice și valoarea estimata pentru proiectul viitorului stadion „Dan Paltinișanu” de la Timișoara, iar reprezentanții locali ai PNL și PSD nu au ratat ocazia de a-și face „imagine”. „Suntem cu un pas mai aproape…

- Muzeul Național al Banatului și Asociația Inițiativa in Educație verniseaza la bastionul Theresia miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 17:00, expoziția „Cosmoteca deSemne spațiale”, o invitație de a descoperi spațiul cosmic, o premiera in Romania prin subiectele și obiectele inedite, unele dintre…

- Expoziția „Performing 89. Stari de deziluzie”, organizata de Institutul Prezentului la centrul cultural Faber, include, incepand de maine, 20 septembrie, ateliere de detectivi urbani pentru elevi și vizite ghidate, cu ajutorul carora publicul de toate varstele poate sa descopere in expoziție atmosfera…

- Paula Ciorobatca și Amalia Buftea, componente ale lotului Rugby Club Venus RIFIL, au participat la cursurile Academiei Naționale de Rugby, organizate la Timișoara. Au fost singurele fete dintre toți participanții. Cursurile s-au adresat celor pasionați de rugby și care intenționeaza sa iși faca o cariera…