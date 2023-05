Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 10 luni a murit, sambata, intr-un accident rutier provocat de bunica sa, de 39 de ani. Tragedia s-a produs peste Prut, in judetul Arges.Masina condusa de bunica a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod.

Incidentul rutier s-a petrecut, sambata, pe DJ 703I, in localitatea Malureni, județul Argeș, dupa ce șoferița, o femeie de 39 de ani, a pierdut controlul volanului, informeaza Agerpres.In urma impactului, o fetita in varsta de 10 luni a murit, iar celelalte trei persoane aflate in autoturism au fost…

- Astazi, 22 aprilie, ora 11.58, am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca in comuna Dumitrești, pe DN 2N, o persoana a cazut de pe bicicleta. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca unui barbat, in varsta de 58 de ani, i s-a facut rau in timpul mersului și a cazut de pe […] Articolul…

- O acrobata chineza a murit, sambata, in timpul unui spectacol. Femeia a cazut de la inalțime, iar partenerul ei de trapez, care ii era și soț, nu a reușit sa o prinda. Medicii nu au reușit sa o salveze.

Momente de groaza in timpul unui spectacol ce a avut loc recent intr-o provincie din China. O acrobata chineza a murit dupa ce a cazut in gol de la o inalțime considerabila, in timpul unui spectacol ce a avut loc sambata. Femeia, cunoscuta ca Sun, performa la trapez alaturi de partenerul ei, care, potrivit…

Imaginile distribuite pe scara larga pe internet o arata pe gimnasta cazand pe o scena dura, dupa ce un exercițiu a mers prost cu partenerul ei de acrobație, care este și soțul ei, potrivit bbc.com. Sun a cazut de la o inalțime semnificativa dupa ce acesta nu a reușit sa o prinda cu picioarele in timpul…

- O fetița de numai 11 ani din satul Paraie, comuna Malini, și-a gasit sfarșitul marți dupa-amiaza in condiții in care se poate spune ca a avut un ghinion teribil. Micuța se afla pe un teren din apropierea casei, acolo unde erau depozitate mai multe lemne. La un moment dat, stiva de lemne a cazut, ...