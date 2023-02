Stiri pe aceeasi tema

- Sub greutatea zapezii depuse s-au rupt zeci de copaci in judetul Cluj. O interventie a pompierilor a avut loc si pe strada Parang din Cluj-Napoca. Ninsorile abundente au afectat inclusiv liniile de transport a energiei electrice.

- Gloria Buzau are trei meciuri in fața, pe drumul calificarii in play-off-ul Ligii secunde. Prima confruntare dupa pauza competiționala este programata joi, 23 februarie, pe stadionul din Crang. Elevii lui Adrian Mihalcea vor juca impotriva celor de la FC Brașov, formație aflata pe 10, la trei puncte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca situația in estul țarii este extrem de dificila și ca trupele rusești caștiga teren in ultimele saptamani. El spune ca se se duc lupte pentru fiecare bucațica de pamant ucrainean.

- Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui. Reprezentantii ASPA au precizat, pe Facebook , ca animalele nu au microcip, au fost cazate la adapostul ASPA Bragadiru, iar patru dintre acestea fac parte din…

- CARANSEBEȘ – Potrivit anchetatorilor, ar fi impins o femeie de 80 de ani, pe strada C.D. Loga din Caransebeș, ziua in amiaza mare. Femeia a cazut la pamant, tanarul furandu-i plasa de rafie in care avea doua paini, portofelul cu bani și documente! Tanarul reșițean de 18 ani, banuit de savarșirea infracțiunii…

- Lugojul este singurul oras din tara, care nu este resedinta de judet si a prins finantarea unui spital nou. Drumul pana la acest moment, a fost unul deloc usor. Ideea unui spital nou a venit in vara lui 2016, cand candidatul independent de atunci la functia de primar, Claudiu Buciu, si-a trecut in programul…

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru firma SC Europroiect SRL, care doreste sa investeasca pe strada Cuartului din municipiu. Prin CU 3191 din data 9 decembrie 2022, firma Europroiect SRL a primit unda verde pentru dorinta de a investi pe strada Cuartului nr. 16. Este vorba…

- Dakonis Imobiliar SRL a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta, in ceea ce priveste investitia de pe strada Ion Lahovari din Constanta.Prin Cu 3198 din data de 9 decembrie 2022, firma prin Pasata Cociu, doreste sa investeasca pe strada Ion Lahovari nr. 151, Constanta. Prin documentul…