Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii iunie 2023, de 483.989, in crestere fata de luna mai, acestea avand o pondere de 34,19% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) consultate de AGERPRES .…

- „«Atunci va asteptam la noi la sediu sa bem o cafea impreuna», mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie. Si la prima ora am fost acolo, am reusit sa ajung azi la doua trezorerii din Bucuresti. In cateva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reusit sa stau de vorba.…

- Un numar de 33.895 de firme au fost radiate la nivel national in primele sase luni din 2023, cu 4,31% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- Peste 50 de localitati din 19 de judete si municipiul Bucuresti au fost afectate, miercuri, de vijelii si precipitatii abundente, in urma carora patru persoane si-au pierdut viata, iar case, cladiri si autoturisme au fost avariate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in luna iunie 2023, de 161.852 de persoane, cu 1.340 mai putini fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati…

- ANM anunța ca peste jumatate de țara, pana sambata, va fi afectata de vreme rea. Romania se afla sub cod portocaliu de vijelii, grindina si averse torentiale. De asemenea, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de canicula pentru Bucuresti, in judetul Constanta si in alte 6 judete, pentru…

- Asociatia Elevilor din Constanta afirma ca, impreuna cu alte asociatii din tara ale elevilor, sustine in integralitate revendicarile profesorilor si demersurile de continuare a grevei anuntate, duminica, de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie ''Spiru Haret"."Asociatia…