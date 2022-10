Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de protestatari din șase orașe germane s-au adunat sambata pentru a cere o distribuire mai justa a fondurilor guvernamentale pentru a face fața creșterii prețurilor la energie și a costurilor vieții și o tranziție mai rapida de la combustibilii fosili, relateaza Reuters . Protestatarii au…

- In Romania, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta fața de creșterea costului vieții. In Franța au loc manifestații pentru creșteri salariale care sa țina pasul cu inflația. In Cehia, demonstranții au denunțat modul in care guvernul a gestionat criza energetica. Personalul feroviar din Marea Britanie…

- China va rafina masurile impotriva Covid-19, pentru a le face mai stiintifice si mai eficiente, a declarat sambata un purtator de cuvant al Partidului Comunist de guvernamant, reiterand in acelasi timp pozitia Beijingului conform careia abordarea sa impotriva pandemiei este cea corecta, transmite…

- Mii de oameni au protestat din nou luni in mai multe landuri din estul Germaniei impotriva politicii energetice a guvernului, a inflatiei si a consecintelor razboiului din Ucraina, relateaza marti dpa. Circa 7000 de manifestanti au iesit in strada in peste 15 orase din Mecklenburg-Pomerania de vest…

- O demonstrație sub sloganul „Nu ucrainizarii Poloniei” a avut loc sambata in centrul capitalei Varșovia. Evenimentul a fost organizat de partidul naționalist polonez „Confederația Coroanei Poloneze”. „Aici este Polonia, nu Ucropol” Acțiunea a reunit cateva sute de persoane purtand cu steaguri ale Poloniei…

- Cel putin 5.000 de persoane s-au adunat duminica in capitala Republicii Moldova, cerand demisia guvernului si a presedintelui pro-occidental Maia Sandu, pe care ii acuza de inflatia ridicata si de cresterea preturilor la energie, potrivit Reuters.

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean Jaro Marșalic a vorbit despre prelungirea schemei de protejare a populației, dar și despre plafonul de 1 leu kWh, pentru spitalele publice și private, invațamantul public și privat, furnizorii publici și privați de servicii sociale, indiferent de cantitatea de energie…

- Au avut loc manifestații de amploare la Praga, impotriva guvernului ceh, UE și NATO. Aproape 70.000 de oameni au ieșit in strada ca reacție la criza energetica și lipsa de actiune a guvernului impotriva inflatiei.