- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, anunța ca a ciștigat procesul de judecata intentat impotriva fostului deputat PSRM, Nichita Țurcanu. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Centru. Nemerenco l-a atacat pe Țurcanu in judecata, dupa ce ex-deputatul a facut mai multe declarații…

- Comunicat de presa Primarul USR din Campulung a caștigat, in prima instanța, procesul pentru bulevardul Pardon. USR Argeș solicita PNL sa opreasca atacurile impotriva Elenei Lasconi. Procesul caștigat arata clar ca prefectul PNL Radu Perianu nu a facut altceva decat sa execute un ordin politic. Cand…

- In toamna lui 2021, Audi a inițiat un proces impotriva constructorului chinez de mașini electrice NIO. Cel din urma a fost acuzat ca a incalcat drepturile asupra unor marci inregistrate cu privire la folosirea unor denumiri de modele similare cu cele prezente la modelele Audi. Astfel, denumirile ES6,…

- Curtea de Apel a menținut in vigoare decizia Judecatoriei Centru, prin care a obligat-o pe deputata PSRM, Alla Darovannaia sa dezminta acuzațiile ca ministra Sanatații, Ala Nemerenco, pe atunci consiliera prezidențiala ar deține ilegal diploma de master. Astfel, potrivit Alei Nemerenco, Darovannaia…

- Anamaria Prodan a caștigat un proces impotriva lui Laurențiu Reghecampf. Impresara susține ca antrenorul greșește enorm in atitudinea pe care o are fața de copilul lor, Bebeto. Vedeta susține ca nu i-a cerut niciodata pensie alimentara fostului soț. Anamaria Prodan a mai caștigat o lupta in razboiul…

- Fostul ministru al Apararii și director al SIS, Valeriu Pasat, a pierdut procesul de judecata inițiat impotriva Ministerului de Externe. Decizia a fost luata de Judecatoria Chișinau, sediul Centru, transmite jurnal.md. Pasat a vrut sa-și apere in instanța onoarea și reputația, dupa ce in 2006, ministrul…

- Consiliul Județean a caștigat toate acțiunile juridice care au fost indreptate impotriva Camerei de Conturi Vrancea, a declarat, ieri, in plenul ședinței vicepreședintele Marian Oprișan. Acesta a fost șeful administrației județene timp de 20 de ani, timp in care a inițiat mai multe acțiuni in instanța…