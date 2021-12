Nemaiîntâlnit până acum: Climatolog ANM, despre fenomenele meteo extreme din SUA Amploarea distrugerilor și a pierderilor de vieți din SUA sugereaza ca macar o tornada a fost de grad 5 pe scara Fujita, adica de nivel maxim, a explicat Roxana Bojariu, climatolog al Administrației Naționale de Meteorologie. Intrebata pe B1 TV cat de atipice au fost tornadele din SUA, experta ANM a explicat ca pentru luna decembrie e clar ca acest eveniment, cu peste 30 de tornade, este un record istoric, nemaiintalnit pana acum. „Chiar și pentru celelalte luni ale anului, in care probabilitatea de a avea tornade este mai mare, evenimentul ramane unul foarte serios. Inca se fac evaluari pe baza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

