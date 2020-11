Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca Romania va primi 4,6% din cota lunara de vaccinuri pentru SARS-CoV-2, mentionand ca vom avea o imunizare atunci cand 60-70% din populatie va fi vaccinata. ‘La nivelul Comunitatii Europene,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, spune ca armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in țara. Intrebat, astazi, despre planul de vaccinare, Nelu Tataru a raspuns ca strategia este in lucru, potrivit Digi24.„In aceasta strategie de vaccinare, noi…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum.Ministrul a precizat ca este vorba…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum, potrivit news.ro. Ministrul a precizat…

- Vești bune legate de lupta impotriva noului coronavirus. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri seara ca prima transa de vaccinuri anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania la sfarșitul acestui an. „La una din firmele la care Comisia Europeana are contracte intr-adevar este intr-un studiu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat aseara ca prima transa de vaccinuri anti-COVID ar putea ajunge in Romania in luna decembrie. Intr-o intervenție televizata ministrul Sanatatii a explicat aseara ca la una dintre firmele cu care Comisia Europeana are contracte vaccinul a intrat intr-o pauza…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca prima transa de vaccinuri anti-COVID-19 ar putea ajunge in tara in luna decembrie. Ministrul a fost intrebat miercuri seara, in cadrul unei emisiuni la Digi24, despre demersul in privința vaccinului anti-covid, considerat a fi intrat „intr-o pauza tehnologica”.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Digi24, ca, in perspectiva aparitiei pe piata a unui vaccin impotriva COVID-19, probabil la inceputul anului viitor, Uniunea Europeana a contractat 30 de milioane de doze, intr-o prima transa, iar Romania, raportat la numarul de locuitori, are asigurat…