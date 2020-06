Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca testarea din Bucuresti cu privire la depistarea de anticorpi COVID-19 nu este un studiu de referinta care sa fie luat in considerare. "Nu face parte din studiu. Am inteles ca Institutul Bals a cerut INSP un schelet de studiu sau un esantion de pacienti pentru a desfasura acest studiu la nivelul Bucurestiului. INSP a recomandat un esantion de 3.800 de persoane, am inteles ca se ajunge la 10.500. Nu este un studiu de referinta sau stiintific pe care noi sa il luam in considerare", a declarat Tataru la Digi 24. Primarul general, Gabriela Firea,…