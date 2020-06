Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat duminica seara la Antena 3, intrebat daca este de parere ca au fost si greseli ale guvernantilor, precum fotografia cu premierul si ministrii fara masti in birou si alte intalniri de partid la care nu s-au respectat masurile de protectie, a spus ca au…

- Guvernul Orban a prelungit starea de alerta cu obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. Liberalii din Iași, in frunte cu un ministru, au ținut o ședința de partid in care nu au purtat maști de protecție. Presa locala a difuzat o filmare de la ședința respectiva. Liderul PNL…

- Moartea unei asistente de la Spitalul Județean Botoșani, transferata la Iași și tratata pentru COVID-19, a dat naștere unei dispute intre cadrele medicale și autoritați.Femeia a fost inițial declarata decedata din cauza noului coronavirus, dar INSP a revenit asupra comunicarii - ultimele doua…

- Ministrul Sanatații a anunțat adoptarea unei Ordonanțe de Urgența prin care direcțiile de sanatate publica vor asigura necesarul de maști de protecție pentru persoanele defavorizate. Astfel, 2,3 milioane de persoane vor beneficia de cate 50 de maști, pentru doua luni. Citește ediția de mai a revistei…

- "Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, autoritatilor locale, necesarul de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. In…

- Nelu Tataru a declarat ca mai multe categorii de persoane vor primi gratis maști de protecție. Printre acestea, se numara pensionarii ale caror venituri sunt de pana la 704 lei și persoanele cu handicap care au venituri exlusiv din prestații sociale. „Menționze ca se acorda un numar de 50 de maști pentru…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, in direct la TVR 1, ca se discuta despre necesitatea a 100 de milioane de maști de protecție care se vor afla pe piața, dar vor fi și distribuite persoanelor fara posibilitați.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca omenirea a plecat la lupta ”cu ceva necunoscut, ceva care se regaseste prima data in patologia umana”, o boala pentru care nu exista tratament sau vaccin si este important sa trecem peste aceasta pandemie lin. Tataru afirma ca, dupa fiecare pandemie, s-a…