Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti, Oana Nicolescu, ramane in functie pana la finalizarea evaluarii demarate in institutie, cand vor fi luate noi decizii.

Intrebat de ce directorul DSP Bucuresti se afla inca in functie si dupa preluarea coordonarii acesteia de catre secretarul de stat general maior medic Ionel Paul Oprea, ministrul Tataru a explicat ca evaluarea desfasurata in institutia din Bucuresti este inca in desfasurare.

