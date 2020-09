Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat pentru Digi24 cauza exploziei numarului de cazuri de COVID 19. Transportul in comun foarte aglomerat si revenirea oamenilor din vacanta. In ultimele 24 de ore sunt 1.713, cele mai multe de la inceputul epidemiei. Ministrul atrage atentia ca daca regulile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat numarul mare de cazuri de COVID-19 raporate miercuri ca fiind rezultatul unei luni aglomerate, cu reveniri din concedii si aglomerarea mijloacelor de transport in comun. Nerespectarea regulilor, atrage atentia ministrul, ar putea duce la o crestere a numarului…

- Nelu Tataru a explicat ca in urma repornirii acestor sectoare dar și odata cu inceperea noului an școlar se previzioneaza o creștere ușoara a numarului de noi cazuri, care poate sa fie gestionata. "In masura in care avem o respectare a regulilor impuse pentru fiecare activitate care se reia,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Miercurea Ciuc, faptul ca luna septembrie va fi una „destul de grea”, in contextul pandemiei de coronavirus, fiindca din cauza evenimentelor care vor avea loc in aceasta luna exista riscul creșterii numarului de infectari. In luna septembrie se…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca scaderea numarului de infectari zilnice cu virusul SARS-CoV-2 s-ar putea produce peste o saptamana si jumatate, cu conditia ca romanii sa respecte regulile impuse de autoritati, inclusiv masca in spații deschise. „Tine foarte mult de comportamentul fiecaruia…

- "Orice inseamna aglomerație umana, nerespectarea unor reguli, lipsa distanțarii fizice, lipsa portului maștii pentru persoane care vin din areale diferite, pentru persoane care se vor intoarce in acele areale sunt foarte periculoase. Suntem intr-un moment pandemic, cu transmitere comunitara accelerata.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca primele masuri de relaxare au fost percepute de romani ca o adevarata libertate, dar, cu toate acestea, sfarsitul lunii iulie, inceputul lunii august ne-ar putea aduce o viata cvasi-normala. Tataru a spus ca va trebui sa ne obisnuim cu virusul un an sau…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Suntem de doua saptamani la o crestere a numarului de cazuri, dar putem gestiona aceste cazuri. Ar trebui, totusi, ca cei care si-au asumat masurile de relaxare, dincolo de Guvern sau Ministerul Sanatatii, sa le si respecte. Recomand, in continuare, precautie, reguli de igiena,…