Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca in ultima perioada se observa o scadere a mediei de varsta a persoanelor infectate cu noul coronavirus, precum si o crestere a numarului de cazuri grave la persoane relativ tinere. Potrivit ministrului, Romania se afla in a doua faza a primului…

- Ministrul Sanatatii a facut precizari despre prognoza de 2.800 cazuri de coronavirus pe zi.Ministrul Sanatatii a declarat joi ca, in masura in care nu se respecta regulile, pot fi mai mult de 2.800 de cazuri de coronavirus pe zi in luna septembrie, asa cum a prognozat INSP."Pandemia nu se transeaza…

- Autoritațile din Gorj cauta soluții dupa ce saptamana trecuta bolnavii de coronavirus au fost lasați sa aștepte ore in șir pentru ca nu existau locuri la singurul spital COVID din județ - cel de la Targu Carbunești. Autoritațile au cautat o alta unitate medicala care sa preia bolnavii de COVID, dar…

- Nelu Tataru a anunțat ce se va intampla cu persoanele testate pozitiv cu COVID-19 simptomatice sau asimptomatice, cat vor sta in spital sau care sunt condițiile de izolare la domiciliu. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat dupa discuțiile de la Senat referitoare la legea privind izolarea și…

- Noua lege a carantinei si izolarii: evaluare de 48 de ore pentru pacientii infectati si izolare la domiciliu. Bolnavii pot refuza tratamentul. Nelu Tataru explica modificarile la legea carantinei: ”Fiecare pacient infectat COVID va beneficia de o evaluare in primele 48 de ore, in spital, apoi…” Ministrul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți seara, ca pacienții infectați cu coronavirus asimptomatici vor trebui sa stea in spital 48 de ore, timp in care li se vor face mai multe analize. La final, ei vor merge acasa, dar trebuie sa stea in izolare 14 zile. In schimb, cei simptomatici trebuie…

- Pacienții cu Covid-19 care nu prezinta simptome ale infecției vor putea fi mutați in spații speciale, dar nu la domiciliu, pentru a ramane sub supraveghere medicala. Autoritațile incearca astfel sa evite supraglomerarea sistemului sanitar. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat un ordin privind…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna marti un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare.