Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat spune ca masurarea temperaturii la intrarea in spatiile publice inchise, magazine, cladirile institutiilor publice sau ale operatorilor economici, reprezinta "o noua tema falsa" de "dezbinare" si de "minimalizare" a efectelor si riscului virusului SARS-CoV-2.Secretarul…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca, incepand cu ziua de joi, 7 mai, in toate spatiile publice inchise (spatii comerciale, farmacii, dar si altele) din Capitala, purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetatenilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca dupa data de 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul in comun. ‘Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise…