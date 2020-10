Nelu Tătaru: ”Deocamdată, nu avem în discuţie carantinarea Bucureştiului” Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca deocamdata nu sunt discutii legate de carantinarea Bucurestiului, noteaza Agerpres.Nelu Tataru a vorbit despre situația din Capitala, dupa ce municipiul București a raportat duminica un numar record de 539 de cazuri noi de infecții cu coronavirus.”In contextul in care vom avea o transmitere libera accentuata cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri noi se vor lua si alte decizii. Deocamdata, nu avem in discutii carantinarea Bucurestiului", a spus ministrul Sanatatii, citat de Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

