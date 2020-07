Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca nu este niciun motiv pentru a nu se putea organiza alegerile locale din 27 septembrie. Este luata in calcul varianta organizarii acestora in doua zile. „In...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, luni, la Digi 24, despre organizarea alegerilor locale și generale și despre inceperea anului școlar."Nu vad un motiv sa nu organizam alegerile și sa inceapa anul școlar. Avem scenarii și pentru o accelerare a numarului de cazuri. Pentru partea…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Primul ministru Ludovic Orban crede ca este posibil ca alegerile locale, pentru primari, consilieri locali și consilieri județeni, sa fie organizate in luna septembrie. Totul depinde de modul in care va evolua coronavirusul. ”Cred ca am putea organiza alegerile locale in septembrie. Parerea mea este…

- Viceprimarul PMP al Sucevei, Marian Andronache, nu crede ca alegerile locale vor fi organizate la toamna, așa cum a sugerat premierul PNL Ludovic Orban. De asemenea, intr-o intervenție telefonica la Radio Top, Marian Andronache a vorbit despre necesitatea introducerii votului electronic sau prin corespondența.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, daca primul val al pandemiei va trece pana la inceputul lunii iulie, iar in cazul alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, daca primul val al pandemiei va trece pana la inceputul lunii iulie, iar in cazul alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, joi, la „Marius Tuca Show”, ca alegerile generale vor fi organizate in 5 decembrie, iar cele locale la sfarșit de septembrie sau inceput de octombrie.Prim-vicepreședintele PNL și europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, joi, la „Marius Tuca…