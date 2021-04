Nelu Ploieșteanu a fost bun prieten cu Gheorghe Dinica si Stefan Iordache. Din pacate, toți trei s-au stins din viața, lasand in urma regrete profunde in sufletul apropiaților. Cel dintai oferise un interviu emoționant in urma cu o perioada, inainte sa moara, și a dezvaluit legatura puternica pe care o aveau, spunand ca de la ei a invațat meserie și sa se comporte.