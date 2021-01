Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa premier, la intalnire vor participa ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat.Potrivit surselei citate, președintele considera ca sunt suficiente date, in acest moment, pentru a se lua o decizie in ceea ce privește redeschifdrea fizica…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat joi la Palatul Cotroceni mai mulți membri ai guvernului pentru o discuție pe marginea posibilitații deschiderii școlilor incepand cu semestrul al doilea, pe 8 februarie, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Printre cei chemați la discuția cu șeful statului…

- Reprezentanti ai Aliantei pentru Unirea Romanilor vor avea, miercuri, o intrevedere cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, pe tema redeschiderii scolilor. "Cerem deschiderea tuturor institutiilor de invatamant, fara deosebire intre cele de stat si cele private, incepand cu 11 ianuarie. Asa-zisa scoala…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit la Digi24 despre scenariile redeschiderii unitaților de invațamant. Cimpeanu spune ca o decizie in ceea ce privește modul in care elevii vor continua anul școlar sta in mainile „celor care au competența pe acest subiect”. Citește gratuit ediția de ianuarie…

- Ministrul educației a avut luni discuții cu mai mulți reprezentanți din domeniu și au fost stabilite mai multe criterii pentru luarea unei decizii referitoare la școli: evoluția situației epidemiologice dupa vacanța de iarna, modul in care se desfașoara campania de vaccinare, situația cu elevii care…

- Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, continua demersurile pentru alocarea de fonduri suplimentare pentru educație, iar in acest sens a reiterat, in cadrul Summitului European al Educației, recomandarea pe care a introdus-o in reglementarile europene de a aloca minim 10% pentru acest domeniu in…

- Romania trebuie sa inceteze sa mai aiba salarii mici drept principal atu in atragerea de investitii, iar singura noastra sansa la un viitor mai bun este reforma reala a Educatiei si Sanatatii, a declarat, joi, la evenimentul de prezentare a Planului National de Redresare si Rezilienta, Dragos Petrescu,…