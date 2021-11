Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile dintre liberali și social democrați vor fi reluate maine, pentru ca mai sunt cateva puncte asupra carora nu s-au pus inca de acord, spun liderii celor doua partide. Finanțele, Munca și Jutiția sunt cateva dintre subiectele care raman de discutat. Nici problema funcției de premier nu a fost…

- Negocierile intre cele doua partide s-au incheiat in proporție de 95%, anunța Marcel Ciolacu, președintele PSD, la ieșirea din sala de discuții.”Mai avem de rezolvat aproximativ 5% din programul de guvernare. Cred ca maine vom incheia discuțiile”, a declarat acesta in fața jurnaliștilor.Și șeful PNL,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, 13 noiembrie, ca discutiile pentru formarea unui nou guvern vor continua pe capitolele Finante, Munca, Justitie, Economie si Sanatate. Florin Citu si a exprimat speranta ca negocierile privind programul de guvernare se vor incheia in cursul zilei,…

- Președintele PNL Florin Cițu a declarat miercuri, 10 noiembrie, referitor la impozitarea marilor averi propusa de PSD, ca liberalii resping aceasta idee, dar ca sunt de acord cu eliminarea evaziunii fiscale.„Orice venit este deja impozitat. Este vorba daca vrem sa penalizam pe cineva care a muncit in…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat ca, in urma discuțiilor cu PNL și PSD s-a decis ca pana la data de 17 sau 18 noiembrie guvernul noii coaliții sa fie prezentat in Parlament. De asemenea, Kelemen Hunor a precizat ca, de miercuri, vor incepe discuțiile intre cele trei partide pe fiecare capitol…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 27 octombrie, ca a discutat telefonic cu premierul desemnat Nicolae Ciuca in aceasta dimineața și ca incearca sa gaseasca impreuna „o soluție politica pentru a depași aceasta criza”. „Nu cred ca are importanța daca exista intalniri sau nu exista…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marti, 26 octombrie, ca negocierile se afla in „același cerc vicios” si a adaugat ca nu respinge nicio varianta in acest moment, inclusiv cea in care PSD sa sustina un guvern minoritar. „In primul rand, domnul Florin Citu, președintele PNL, uita un lucru, ca…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, spera ca presedintele Klaus Iohannis va intelege ca tara este mai importanta decat un om, “oricat de Superman ar fi”. El a declarat duminica, 17 octombrie, ca nu poate sta tara intr-un singur om și ca sunt membri PNL care ar prefera stabilitatea și…