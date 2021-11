Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile PNL, PSD si UDMR, pentru formarea viitorului guvern si a noii majoritati parlamentare s-au blocat la capitolul social, in privinta majorarilor de venituri, introducerea de noi taxe, dar si in privinta modului in care va fi ales premierul acestei aliante politice.

- Fostul ministru USR PLUS al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a comentat intr-o postare pe Facebook decizia PNL de a incepe negocierile cu PSD pentru formarea Guvernului, calificand-o drept o rusine si o pacaleala ieftina. El spune ca nu stie ce e mai oribil: „ce a facut Klaus Iohannis punand la cale toata…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Olanda au atins un record de durata, vineri, cand au implinit 226 de zile de la ultimele alegeri, un scrutin care a produs din nou un peisaj politic fragmentat, format din partide tot mai reticente in a face compromisuri, relateaza Reuters.

- Negocierile dintre PNL și PSD au eșuat, duminica, dupa o intalnire de o ora, intre sefii celor doua formatiuni, Florin Citu si Marcel Ciolacu, alaturi de alti reprezentanti din partid.

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, si liderii PNL au inceput discutiile cu celelalte partide pentru formarea si investirea Guvernului. Astazi a avut loc un prim contact cu partenerii de la UDMR, care au fost de acord sa faca parte din cabinetul Ciuca.

- Dacian Cioloș, premierul nominalizat de președintele Klaus Iohannis, incepe marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului Guvern. “Cerem refacerea coaliției in formula ei inițiala și așteptam un gest de reciprocitate din partea foștilor noștri colegi. Speram…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, prim-ministru desemnat, urmeaza sa inceapa marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern. Liderii PNL și UDMR au declarat public faptul ca varianta Dacian Cioloș ar fi una destul de greu de susținut. Dacian Ciolos…