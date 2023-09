Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo a cerut joi sanctiuni internationale impotriva Serbiei, dand asigurari ca Belgradul se afla in spatele grupului de paramilitari suspectat ca a ucis un politist kosovar albanez duminica, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Din acest motiv, Serbia ar trebui sa fie sanctionata”, a declarat premierul…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a acuzat luni, 25 septembrie, o ”parte a comunitatii internationale” ca sprijina Kosovo in ”brutala curatire etnica” impotriva etnicilor sarbi, declaratie facuta in prezenta ambasadorului Rusiei la Belgrad, Aleksandar Bocan-Harcenko, in timp ce Comisia Europeana…

- Atac armat in Kosovo. Peste 30 de barbați inarmați au ucis un ofițer de poliție albanez, iar apoi au luat cu asalt o manastire ortodoxa, in apropierea graniței cu Serbia. Trei atacatori au murit in urma luptelor armate. Din aceasta cauza, au crescut iar tensiunile intre Serbia si Kosovo. Poliția a inconjurat…

- UPDATE Situatia din nordul Kosovo era in continuare haotica duminica, dupa ce un politist a fost ucis, iar barbati inarmati s-au baricadat intr-o manastire ortodoxa sarba, autoritatile kosovare denuntand „crima organizata sustinuta de responsabili de la Belgrad”, in timp ce Serbia a acuzat Pristina…

- Inainte sa fie oripilați de mesajele cu care i-au intampinat suporterii romani, kosovarii au primit naționala noastra la Priștina, unde ne-au huiduit imnul și ne-au transmis ca suntem cu toții niște țigani, din moment ce nu le recunoaștem statul. Cazul este deja unul foarte cunoscut, așa ca nu e obligatoriu…

- Dupa patru egaluri și o infrangere, inclusiv 0-0 la Priștina cu Romania, Kosovo va veni la Bucuresti pentru a obtine prima victorie din grupa. Sambata, a egalat de doua ori Elveția, ultima oara in al 4-lea minut de prelungire. Partida e marți, de la ora 21:45 (Antena 1), in preliminariile Euro 2024. …

- Kosovo a cumparat un lot de drone Bayraktar produse de Turcia, a declarat duminica premierul Albin Kurti, intr-un moment in care se confrunta cu tulburari in nord, unde etnicii sarbi refuza sa recunoasca autoritatile de la Pristina, transmite Reuters.Premierul Albin Kurti a spus, intr-o postare pe…