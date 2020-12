Negocieri primar-prefect pentru un Târg de Crăciun la Braşov Prefectul județului Brașov, Catalin Vasii, primarul municipiului, Allen Coliban, și reprezentantii DSP Brașov se vor intalni astazi pentru a discuta despre organizarea unui Targ de Craciun in Piata Sfatului. Coliban a precizat ca este vorba despre 20 de standuri in aer liber, așezate la o distanța suficient de mare astfel incat sa nu se creeze aglomerație. Mai mult, edilul a mai anuntat ca nu se va permite vanzarea de vin fiert si de alimente. Va reamintim ca newsbv.ro a realizat un sondaj la care majoritatea brasovenilor isi doresc amenjarea unui targ de Craciun, cu respectarea masurilor de protectie.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

