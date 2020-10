Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Downing Street, citat de Reuters. ''Desi au fost facute unele progrese la discutiile recente, ei au admis ca raman zone semnificative de divergenta, mai ales privind pescuitul (...) Negociatorii sefi trebuie sa lucreze intens in zilele urmatoare pentru a incerca sa depaseasca…