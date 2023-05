Liderul PSD, viitor premier, vrea sa reduca la 18 numarul ministerelor, iar asta inseamna ca UDMR ar putea sa aiba mai puține portofolii in Executivul Ciolacu. Liderii celor trei formațiuni politice Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Kelemen Hunor au negociat la Palatul Victoria structura noului Guvern. In timp ce PSD și PNL s-au ințeles sa modifice protocolul semnat in decembrie 2021 astfel incat fiecare sa-și mențina ministerele pe care și le doresc, UDMR este in corzi și este presat sa cedeze din portofoliile pe care le deține. In contextul in care Marcel Ciolacu…