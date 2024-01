Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Timiș. Zeci de caprite de pe Domeniile Murani din zona Pischia sunt hranite, in aceasta perioada, cu un adevarat deliciu, si anume brazii de Craciun reciclati. „Noi am declansat o campanie, de mai multi ani, de reciclare a brazilor. Astfel avem grija si de protejarea mediului. Crengile…

- Situația rușinoasa pentru Timișoara se repeta și anul acesta, semn ca indiferența și disprețul din partea administrației publice pentru cetațenii orașului și pentru turiști nu sunt accidentale. In seara de Revelion, cu mii de oameni in centrul orașului, toaleta publica s-a inchis inainte de ora 23,…

- Poliția Locala Timișoara a anunțat, luni, 18 decembrie un caz revoltator care s-a intamplat in weekend, la Targul de Craciun din Piața Victoriei. Un barbat a amenințat un vanzator cu cuțitul.

- Spectacol cu focuri de artificii, zeci de mii de luminițe de Craciun și concerte Fuego și Gașca Zurli in cele 5 zile de distracție din Parcul Drumul Taberei West Side Christmas Market a fost votat, in 2022, cel mai frumos targ de Craciun din Romania și a atras 1 milion de vizitatori West Side Christmas…

- Platforma Liberal Conservatoare, o importanta organizație politica din Timișoara, a organizat un eveniment caritabil, la care au participat circa 600 de membri, in urma caruia vor fi realizate donații catre copiii defavorizați. Evenimentul, desfașurat la Valery Events la Moșnița Noua, a avut ca scop…

- Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun a avut loc duminica, 26 noiembrie, la ora 18:00. Aceasta a fost insoțita de un spectacol pe scena din Piața Victoriei, al carui invitat special a fost Alina Sorescu, alaturi de dansatori ai Clubului de dans sportiv „Magnum Team” din…

- Duminica, 26 noiembrie, are loc deschiderea Targului de Craciun, in Piața Victoriei, unde va canta Alina Sorescu. Mai puteți merge la teatru de papuși, la proiecții de film, concerte sau expoziții.

- Surprize mari pentru locuitorii din Timișoara! Ii așteapta atracții spectaculoase la Targul de Craciun din acest an. Vizitatorii vor avea parte de un trenuleț care ii va introduce in spiritul sarbatorilor de iarna, fabricat special pentru Dubai! Organizatorii sunt nerabdatori sa ii intampine pe turiști.…