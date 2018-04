Documentele necesare inregistrarii noului partid politic au fost depuse la 1 martie, cu Neculai Ontanu presedinte, iar Cosmescu si Gherghina membri fondatori.

Marius Cosmescu a fost membru UNPR sector 2 si consilier local.

In noiembrie 2016, Ontanu a infiintat, tot in calitate de presedinte, Asociatia pentru Democratie, Educatie si Reconstructie "Om intre Oameni", ONG care declara ca are misiunea de „a contribui la dezvoltarea sociala si economica a Romaniei, la dezvoltarea constiintei civice a cetatenilor romani".

Marius Cosmescu este vicepresedinte al ONG-ului, iar Ioan…