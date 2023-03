NECONVENȚIONAL Diana Șoșoacă. Ori dacă vrei circ, păi circ să fie! Despre Diana Șoșoaca am aflat astazi un lucru esențial: oricat ai scrie și oricat ai incerca sa clarifici cat de cat un tot, n-ai cum! Nu ai nicio șansa. E prea multa, prea vasta, prea tare, prea diferita tot mereu. Nu neaparat și intotdeauna in sensul negativ al cuvintelor. Ca tip de personalitate, așa cum de altfel au remarcat cu siguranța și alții inaintea mea, Diana Șoșoaca reprezinta in sine definiția narcisistului. Nu-i nimic ciudat aici, nici grav si nici bizar, caci știm deja in numar mare ca personalitatea narcisista este reprezentativa pentru liderul politic, oricare ar fi el. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

