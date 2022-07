Necesitatea unui plan de afaceri in dezvoltarea unui business In contextul unui mediu de afaceri incert, marcat de efectele episodului pandemic si de situatia tensionata din afara tarii, dezvoltarea unui business devine o provocare pentru fiecare antreprenor. Regulie jocului s-au schimbat, prin urmare, concentrarea pe obiectivele stabilite si puterea de adaptabilitate la noile tendinte ale mediului de business au devenit puncte-cheie in mentinerea afacerii pe un ritm ascendent. In esenta, planul de afaceri reprezinta un document scris ce contureaza obiectivele financiare ale business-ului, defineste valorile pe care intentionezi sa le promovezi,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de parinte, este important sa gasiți jucariile educaționale potrivite pentru copilul dumneavoastra. Credem ca o introducere timpurie in lumea reala din jurul nostru va contribui nu numai la dezvoltarea imaginației unui copil, ci ii va permite și sa capete incredere in abilitațile sale. Materialele…

- Municipiul Bistrița se afla pe locul 7 in cadrul primului clasament care arata cum stau reședințele de județ la capitolul gestionarea deșeurilor. In urma monitorizarii și evaluarii Bistrița a obținut un punctaj de 53 de puncte din 100, la doar un punct distanța de București – Sector 6 care s-a clasat…

- Fostul primar al municipiului Mangalia, Zanfir Iorgus a fost cooptat recent in cadrul societatii Isabella Trading SRL Zanfir Iorgus detine 120 parti sociale, a 100 lei fiecare, insumand 12.000 lei, respectiv 40 din actiuni Acesta are si calitatea de administrator alaturi de fiul sau, Sorin Iorgus Fostul…

- Lustruirea masinii este un serviciu de care ai nevoie dupa fiecare eveniment rutier, dar si pentru a reda stralucirea vopselei la un anumit interval de timp. Exista o multime de ateliere in care profesionistii iti pot asigura o lucrare garantata. Partea cea mai buna este ca, folosind instrumentele si…

- Nicolae Ciuca a participat, luni, la prezentarea raportului OCDE pentru simplificarea licentierii activitatii mediului de afaceri din Romania, care arata ca productivitatea tarii noastre a crescut in ultimii ani, insa reglementarile prea stricte reprezinta o piedica pentru mediul de afaceri. Astfel,…

- Ca parte a procesului de rebranding și repoziționare strategica, Uniprest Instal a lansat o noua platforma digitala destinata managementului proiectelor de instalații, HVAC și sanitare care va asigura fluiditatea operațiunilor, optimizarea timpului de procesare a stocurilor și comenzilor, mult mai puține…

- Covorul este un accesoriu practic in orice spațiu, datorita rolului dublu pe care il are. In primul rand, covorul absoarbe praful, dezinfecteaza talpile, protejeaza suprafețele și menține o igiena de top, avantaj la care se adauga aspectul estetic placut. In anotimpurile ploioase mai ales, riscul de…

- Tot mai multe persoane intenționeaza sa pașeasca pe drumul antreprenoriatului și sa puna bazele propriei afaceri, pentru a capata o mai mare independența financiara și pentru a iși pune in valoare cunoștințele și experiența. Totuși, inființarea unui business și dezvoltarea sa implica un parcurs lung,…